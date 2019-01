Bad Liebenzell Reifen und Restabfall illegal entsorgt

Schömberg/Bad Liebenzell. An der Straße zwischen Oberlengenhardt und Bad Liebenzell ist gleich an zwei Stellen illegal Abfall entsorgt worden. An einer Stelle wurden zwei Reifen "entsorgt", an einer anderen Restabfall. Der Schwarzwälder Bote stellte zur Entsorgung sowie zu möglichen Strafen für Umweltsünder an Anja Härtel, Pressesprecherin des Landratsamtes Calw, einige Fragen.