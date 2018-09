Bad Liebenzell Pumpwerk wird Übungshaus für Feuerwehr

Bad Liebenzell-Möttlingen. "Unsere Idee, es für Übungszwecke zu nutzen, wurde von der Verwaltung unterstützt", stellte Abteilungskommandant und Ideengeber Andreas Weiß fest. Er verwies dabei vor allem auf Übungsmöglichkeiten für Atemschutzgeräteträger, von denen die Abteilung Möttlingen zehn Kameraden in ihren Reihen hat. Allerdings konnten diese nur einmal jährlich in der Landkreisübungsanlage in Calw üben. Die Feuerwehr habe bislang solche Einsätze nicht gehabt, so Weiß. Wenn es aber nötig sei, sollten die Kameraden eine gewisse Routine haben, fügte er hinzu.

Nach dem grünen Licht aus der Stadtverwaltung packten die Feuerwehrleute selbst an, um aus dem 1948 gebauten Pumpwerk ein Übungshaus werden zu lassen. In 200 Stunden Eigenleistung wurde das Gebäude entrümpelt. Es erhielt im Innenraum des Erdgeschosses einen neuen Anstrich. Darüber hinaus wurde das Dach ausgebessert. Des Weiteren sei das Fundament ausgebessert worden. Dadurch halte sich im Untergeschoss der Nebel, erläuterten die Feuerwehrleute.

Dabei wurde auch die Versorgung mit Strom wieder aktiviert. Dabei mussten die elektrischen Leitungen des Pumpwerks erneuert werden. Bei den Renovierungsarbeiten selbst nutzten die Feuerwehrleute selbst ein Notstromaggregat.