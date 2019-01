Bad Liebenzell Planung liegt wohl Ende April vor

Der Rathauschef hat immer wieder deutlich gemacht, dass er den Kreisverkehr an dieser Stelle wegen der Größe der Kreuzung für unerlässlich hält. Zudem sei die Verkehrsdichte in diesem Bereich sehr hoch, so die Einschätzung des Schultes.

Der Gemeinderat der Kur­stadt sowie der Möttlinger Ortschaftrat seien für den Kreisverkehr, macht Fischer deutlich.

Bereits im Jahre 2017 hatte das Regierungspräsidiums Karlsruhe den Bau des Kreisverkehrs befürwortet, weil die Stelle ein Unfallschwerpunkt ist.