Bad Liebenzell Plädoyer für ein starkes Europa

Bei seinem Besuch im Nagoldtal sprach der Botschafter auch mit Bad Liebenzells Bürgermeister Dietmar Fischer. Kreft trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein.

Große Herausforderungen

Außerdem hielt er einen Vortrag beim CDU-Stadtverband Bad Liebenzell/ Unterreichenbach. Das Thema lautete "Europa vor großen Herausforderungen". Kreft stellte vor Studenten, CDU-Kreisverbandsmitgliedern und Bürgern Bad Liebenzells dar, dass Europa vor großen Herausforderungen stehe. Während früher noch ein europäisches Nachbarschaftsparadigma eines "Ring of Friends" (Ring der Freunde) gegolten habe, habe sich dieses Dogma in den vergangenen Jahren zum "Ring of Fire" (Ring des Feuers) gewandelt. Die Instabilität von Ländern um Europa nehme zu. Es gebe auch Nationen, die versuchten, die Stabilität Europas zu erschüttern. Nicht zuletzt der Brexit sowie die Suche der Menschen nach Identität in den europäischen Nationalstaaten ließen den Blick von Europapolitikern wieder stärker nach innen wandern. Von der Vision einer Gemeinschaft "Vereinigte Staaten von Europa" hätten sich mittlerweile viele Politiker verabschiedet, weil das auch von den Menschen Europas nicht gewollt sei. Das erlebe Kreft auch in der europäischsten aller Städte, Luxemburg, wo gerade mal jeder zweite Einwohner Luxemburger sei. Auch dort seien die Menschen trotzdem stolz auf ihr Land und ihre Sprache, das Lëtzebuergesch.