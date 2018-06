Bad Liebenzell Philipp Klahm regelt auch Nachfolge

Mit sparsamer Gestik aber ausgeprägter mimischen Zuwendung verhalf der "Neue" seinem Chor zu einer überraschend geschlossenen Leistung. Von Minute zu Minute steigerten sich Begeisterung und Hingabe der Sänger, die mit viel Applaus und lobender Anerkennung belohnt wurden.

Unter seinem souveränen Dirigat steigerte sich der Chor von Jahr zu Jahr, weil Klahm intensiv an der Ausgewogenheit der Stimm-gruppen und am verbalen Potential arbeitete und den Vorträgen durch intensiv eingeübten Crescendos eine abwechslungsreiche Dynamik verlieh.

Ganz deutlich war dies an den Liedvorträgen zu seiner Verabschiedung zu merken. Als wollten die Sänger noch einmal die erfolgreiche Arbeit ihres Dirigenten bestätigen, gestalten sie die afrikanische Weise "Syahamba" zu einem temperamentvollen und nach vorne gerichteten Vortrag, während der Spiritual "I’ve got peace like a river" auch einige wehmütige Abschiedsnuancen zum Ausdruck kamen.

Klahm, der 2015 das Masterexamen im Fach Dirigieren an der Musikhochschule Trossingen ablegte, verstand es auch bestens, seine theoretischen Studien mit der praktischen Erfahrung aus der Arbeit mit anderen Chören zu verknüpfen. Durch seine vielfältigen Kontakte gelang es ihm zuweilen, die Konzerte seines Chores mit talentierten Nachwuchsmusikern zu bereichern.

Sowohl im Inland als auch international wurde man auf Klahm aufmerksam. 2015 folgte er einem Ruf als Gastdozent an der Universität Erfurt, und Ende 2017 wurde ihm die Leitung des überregional bekannten Schweizer Konzertchores Luzern übertragen.

Da er als Chorleiter auch noch in Rottweil tätig ist, hat er seinen Wohnsitz jetzt an den Bodensee verlegt. Auch um seine Nachfolge hat er sich gekümmert und dafür den jungen Daniel Fix vorgeschlagen. Dieser ist vielen schon seit Jahren als Organist in der Unterhaugstetter Christuskirche bekannt.