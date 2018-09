Bad Liebenzell Pflichtunterricht an Schulen ist gesichert

So ist es nicht selbstverständlich, dass für das SSA Pforzheim mit seinen Kreisen Calw, Enzkreis und Stadt Pforzheim zum Schuljahresstart zumindest "rechnerisch" die komplette Unterrichtsversorgung "im Pflichtbereich" sichergestellt ist. Ein echter Erfolg, auf den Traub und sein Team zurecht stolz sind, konkurrieren sie doch mit nicht weniger als sechs weiteren Schulämtern drumherum um den Lehrer-Nachwuchs. Wobei der hiesige Erfolg auch Ergebnis echt strategischer Planung ist: "Wir sind bereits seit letzten Dezember mit unseren Ausschreibungen draußen", viel früher als zum Beispiel die Schulämter in den Metropolen, die ihre offenen Stellen erst im Mai veröffentlichten. Denn es gilt: Wer zuerst kommt, sichert sich den besten Nachwuchs.

Den es dann aber auch zu pflegen gilt – wie eben zum Beispiel auch mit dieser feierlichen Vereidigung. Traub selbst, so erzählt er auf Nachfrage, wurde seinerzeit im Schulamtsbezirk Freudenstadt, wo er (damals noch nach einigem Suchen) seine erste Anstellung als Lehrer fand, "in kleinen Gruppen in einem Kellerraum" des Schulamtes vereidigt, beziehungsweise dienstverpflichtet. "Der Raum war so niedrig, dass ich mich mit dem Kopf beugen musste" – was ja vielleicht auch gewollt war. So etwas geht heute aber gar nicht mehr, wo jeder unterschriebene Vertrag mit einer neuen Lehrkraft ein Glücksfall für den Schulamtsbezirk, die Schule und natürlich die Schüler und Eltern ist.

So nutzten Traub und sein Team die große (feierliche) Runde im Liebenzeller Kurhaus auch, um sich mit ihren vielfältigen Beratungs- und Unterstützungsangeboten seitens des SSA den neuen Kollegen vorzustellen. Die neue Vorsitzende des Personalrats (Angelika Kistner) spricht, die Leiterin der Schulpsychologischen Beratungsstelle (Monika Kaufmann), die bei Konfliktfällen und Krisen in den Schulen hilft. Dazu die Beauftragte für Chancengleichheit sowie die Schwerbehinderten-Vertretung. Was dabei sehr deutlich wird: Mit insgesamt jetzt gut 3500 Lehrkräften im Schulamtsbezirk, die an den insgesamt 140 betreuten Schulen der drei Kreise unterrichten, ist Volker Traub schon irgendwie auch "Personal-Chef" eines ziemlich ausgewachsenen "mittelständischen" Unternehmens, fast schon ein "Konzern".

Weshalb seine Schlussworte an die 186 neuen Kollegen auch ein ziemliches Gewicht haben: Es gehe nicht nur um die Vermittlung von Lehrstoff beim Lehrersein, "wir Lehrer bilden auch Herz und Charakter" der Kinder und Jugendlichen – "vielleicht das Wichtigste, was wir unseren Schülerinnen und Schülern mitgeben können" auf ihren Lebensweg, auch "wenn es in Wertefragen keinen erfolgreichen Abschluss" gebe. Und in Zeiten von "Fake-News" und "wachsendem Extremismus" komme es darauf an, im Unterricht vermehrt auch auf solche Fragestellungen einzugehen. Wie die nächste Generation der Gesellschaft aussehe und mit diesen Herausforderungen umgehe, entscheide sich jetzt in den Schulen: vor allem "auf Sie, die Lehrer, die Lehrerinnen" komme es dabei an.

(ahk). Aktuell gibt es an den Grundschulen im Kreis Calw 5582 Schüler (SSA gesamt: 16908; -15), was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von zwei Schülern entspricht – womit die Zahlen als stabil gelten. Gleiches gilt für die Realschulen mit 3428 Schülern (SSA: 9733; -19), 25 mehr als vor einem Jahr. Einen wirklich deutlichen Rückgang der Schülerzahlen haben die Werkrealschulen zu verzeichnen, die bei aktuell 1401 Schülern (SSA: 4269; -262) insgesamt 145 Schüler innerhalb Jahresfrist verloren haben. Nutznießer sind die Gemeinschaftsschulen, die im Kreis Calw auf 802 Schüler (SSA: 1770; +331) zulegten – ein Plus von 128.