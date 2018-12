Bad Liebenzell Pflicht erledigt, es folgt die Kür

TV SW-Oberndorf – TV Unterhaugstett (Samstag, 16 Uhr). Die beiden wichtigsten Aufgaben in der Faustball-Bundesliga hat der TV Unterhaugstett erfolgreich gemeistert. Nach den Siegen gegen den TV Waldrennach und den TSV Calw, die bereits am Freitag im direkten Duell gegeneinander antraten, ist der ganz große Druck erst einmal weg. Die vier Punkte sind ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Pflicht ist erfüllt, ab jetzt kommt die Kür.

Diese führt den TV Unterhaugstett zum Abschluss der Vorrunde zum deutschen Vizemeister TV Schweinfurt/ Oberndorf. "Das ist eine Mannschaft, die am Saisonende auf Platz zwei hinter dem TSV Pfungstadt einlaufen sollte", schiebt TVU-Sprecher Sebastian Buck die Favoritenrolle dem Tabellenfünften zu.

Der Gegner hat in dieser Runde jedoch Personalprobleme. Ein oder zwei Spieler sind fast immer angeschlagen, dazu kann die Mannschaft beruflich bedingt nicht immer auf ihren Hauptangreifer Oliver Bauer zählen. Was ein Schlagmann in der Halle für einen großen Einfluss auf das Spiel hat, sieht man beim TSV Calw. Ohne Raphael Schlattinger sind die "Löwen" vom Endrunden- zum Abstiegs-kandidaten geworden.