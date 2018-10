Bad Liebenzell Patron der Jäger

Bad Liebenzell-Monakam. Die Jagdhornbläsergruppe Nagoldtal der Kreisjägervereinigung Calw musiziert im Gottesdienst am Sonntag, 14. Oktober, 10.15 Uhr, in der Monakamer Kirche. Zur Aufführung kommt die Hubertusmesse für Parforcehörner in Es und D.