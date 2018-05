Bad Liebenzell Ortsdurchfahrt von Unterhaugstett wird Fluss

"So etwas haben wir in Unterhaugstett noch nicht erlebt und selbst einheimische ältere Bürger in dem Ort kannten ein solches Ausmaß bisher nicht", sagte Stadtbrandmeister Thomas Bäuerle.

Manche Autofahrer handeln unverantwortlich

Von 60 Litern Wasser Niederschlag je Quadratmeter rund um Calw hatte ein Medienmeteorologe im Nachgang berichtet. Die Ortsdurchfahrt von Unterhaugstett hatte sich in einen regelrechten Fluss verwandelt. Das Wasser hielt gleichwohl zahlreiche Autofahrer nicht davon ab, sie dennoch zu passieren. "Das ist verantwortungslos und wir sind froh, dass nichts passiert ist, da selbst wir als Feuerwehr nicht mehr erkennen konnten, ob und welche Schachtdeckel aus ihren Halterungen gespült wurden", stellte Bäuerle fest.