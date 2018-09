Bad Liebenzell Ortsdurchfahrt noch bis Montag frei

Bad Liebenzell. Die Bauarbeiten am Gehweg zwischen dem Ortsausgang von Bad Liebenzell und der Bushaltestelle beim Mineralbrunnen ruhen derzeit. Am nächsten Montag gehen die Arbeiten aber weiter, informierte Uwe Herzel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Die betreffende Baufirma habe bis dahin Betriebsferien, so Herzel.

In diesem Bereich lässt der Bund den Gehweg auf einer Länge von rund 600 Metern sanieren. Dabei wird der Unterbau komplett erneuert. Für die Stadt Bad Liebenzell werden Elektroleitungen mitverlegt.

Mit der Aufnahme der Arbeiten am Montag werde die Straße dann wieder halbseitig durch eine Ampel gesperrt, machte der Pressesprecher des Regierungspräsidiums deutlich.