Bad Liebenzell Orgel in Blumhardt-Kirche restauriert

Ihr Konzert hatten die Organisten in zwei Teilen präsentiert. Siegfried Baral, der derzeit Kantor in Mönsheim ist und hin und wieder auch in Möttlingen als Organist einspringt, präsentierte im ersten Teil Werke, die vom Barock des 17. Jahrhunderts bis zur Neuzeit reichen. Von Nicolaus Bruhns, dem überaus produktiven, jung verstorbenen norddeutschen Komponisten, erklangen ein Präludium und die Fuge in g-moll. Eine Fuge in G-Dur von Johann Sebastian Bach führte den Reigen weiter, der mit der Fuge Nr. 3 in B-Dur von Georg Friedrich Händel endete.