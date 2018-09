Bad Liebenzell Nicht jede Post erreicht Empfänger

Wie sieht es bei der Einhaltung von Fristen aus?

Grundsätzlich gilt immer, dass der Absender für das rechtzeitige Ankommen der Post verantwortlich ist, sagen Beck und Buttler unisono. Kommt also ein Bußgeldbescheid nicht rechtzeitig an, muss der Absender nachweisen, dass er die Post auch abgeschickt hat. Das gilt auch bei Rechnungen. Der Absender kann folglich nicht einfach Mahngebühren verlangen, sollte der Adressat die Post nicht oder nicht rechtzeitig bekommen haben. Auch hier empfiehlt sich ein Einschreiben zu wählen und die Sendung auch per E-Mail oder Fax abzuschicken.

Was passiert, wenn der Adressat behauptet, dass er einen leeren Briefumschlag erhalten hat?

Nach Buttlers Worten hat es in der Vergangenheit einige Unternehmen gegeben, die behaupteten, etwa bei Abo­kündigungen einen leeren Brief erhalten zu haben. Dazu gibt es einschlägige Urteile. So nehmen die Richter grundsätzlich an, dass Absender keine leeren Briefe abschicken.