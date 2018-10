Bad Liebenzell Neun Projekte überzeugen das Kuratorium

Übergabe in Althengstetter Filiale

"In diesem Jahr sollten wiederum viele von ihrer Vereinigten Volksbank profitieren, Junge und Alte in der ganzen Region und das in den verschiedensten Einrichtungen. Das ist uns erneut gelungen, auf diese tolle Leistung sind wir stolz", verkündete Filialdirektor Michael Mücke bei der jüngsten Scheckübergabe in der Filiale Althengstett. Insgesamt neun Projekte überzeugten zuvor das Kuratorium der Volksbank-Stiftung, das für die Vergabe von Spendengeldern des Stiftungsfonds beziehungsweise aus dem VR-Gewinnspartopf zuständig ist.

Angeschafft werden mit den Förderbeträgen künstlerisch gestaltete Fenster der evangelischen Kirche in Monakam, eine neue Küche für den Kindergarten Maisenbach-Zainen, Stühle und ein Materialschrank für den Kindergarten Möttlingen, die Einrichtung eines Leseraums für die Reuchlinschulen Bad Liebenzell, Sportgeräte für den neuen Fitnesspfad des SV Bad Liebenzell, Tennis-Equipment für den TSV Neuhengstett, EDV-Komponenten und Schrank für den VdK Oberreichenbach sowie ein neues großes Jurtenzelt für den Waldkindergarten Bad Liebenzell. Alle Vereine und Institutionen stellten im Rahmen einer Feierstunde stolz ihre Investitionen und Projekte vor.