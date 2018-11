Bad Liebenzell Neue Kirchenfenster werden eingeweiht

Genau ein Jahr ist es her, seit die Entwürfe am Reformationstag 2017 erstmals den Gemeindemitgliedern gezeigt wurden. Eine Spendenaktion machte es möglich, dass der Auftrag an die Derix Glasstudios in Taunusstein schon im Frühsommer dieses Jahres vergeben werden konnte. Rechtzeitig zum Reformationsfest 2018 wurden die Fenster dann eingebaut. Erst bei der Einweihungsfeier werden sie aber vollständig gezeigt.

Längerer Prozess

Beim Festgottesdienst, der um 10.15 Uhr beginnt, predigt Prälat Christian Rose. Künstler Johannes Schreiter wird die Fenster vorstellen. Der Posaunen- und Kirchenchor übernehmen die musikalische Umrahmung. Im Anschluss daran ist ein Stehempfang im Dorfzentrum Monakam, zu dem die Teilnehmer des Gottesdienstes eingeladen sind, geplant.