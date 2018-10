Bad Liebenzell Neue Glasfenster werden eingebaut

Mitarbeiter der Firma Derix Glasstudios aus Taunusstein sind dabei, die neuen Kirchenfenster in der Monakamer Kirche einzubauen. Sie sollen am Sonntag, 11. November, ab 10.15 Uhr in einem Gottesdienst mit Prälat Christian Rose und in Anwesenheit des Glaskünstlers Johannes Schreiter der Gemeinde übergeben werden.