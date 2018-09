Bad Liebenzell Neue Auflage des Glücksrades

Die Glücksrad-Karte beinhaltet nicht nur eine Vielzahl an Radwegen, sondern zeigt auch einige Hotels in der Glücksgemeinde Schömberg und Umgebung. "Die Neuauflage der Radkarte ist echt super geworden. Wir möchten mit der Karte unseren Gästen und Besuchern natürlich eine breit gefächerte Vielfalt bieten, weshalb wir darin sehr unterschiedliche Radtouren und Möglichkeiten der Unterkünfte aufgeführt haben", so die Leiterin der Touristik und Kur, Stefanie Dickgiesser. Interessierte dürfen die "Glücksrad"-Karte in der Touristik und Kur in Schömberg genauer anschauen.