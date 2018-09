Bad Liebenzell Nach dem Essen geht’s zum Tanzen

Bad Liebenzell. Von 11 bis 18 Uhr dreht sich im Kurhaus alles um qualitativ hochwertige Lebensmittel aus der Region und kreatives Kochen. Dazu lädt der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Er ist als Verein organisiert.

Produkte aus der Region

An den Ständen regionaler Erzeuger mit zwölf Beschickern dürfen die Besucher probieren und einkaufen. Die Naturpark-Wirte Hansjörg Villgratter und Martin Ziegler sorgen für den besonderen Gaumenschmaus. Was Landwirte aus der Region in ihrem Sortiment haben, verarbeiten sie zu Leckerbissen. "Es gibt hier fast alles", so Villgratter bei einem Pressegespräch im Kurhaus von Bad Liebenzell.