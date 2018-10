Bad Liebenzell Mutter und Tochter präsentieren gemeinsam ihre Werke

In den oberen Etagen sind dabei Modellstudien in Bleistift und Kohle, viele nachkoloriert von Schneider-Campillo, zu sehen. "Sie zeigt zwei Arbeitsansätze, die von konzeptionell und ruhig bis hin zur schnellen Arbeit mit dem Pinsel reichen", erläuterte Saß zur Präsentation auch von farbigen Landschaftsbildern in Acryl.

Bei der Tochter, die im Erdgeschoss ihre Werke ausstellt, mag man indes das spanische Element in den Bildern erkennen. Großformatig, ausdrucksstark und vor allem farbenprächtig begegnen sie dem Betrachter. "Bei manchem Bild scheinen die Farben noch immer in Bewegung zu sein", resümierte Saß bei seiner Einführung in die Ausstellung. Denn Maldonado balanciere mit Farben und Formen, völlig unbelastet von Gegenständlichkeit, sodass Unschärfen und Arbeitsspuren im Bild verblieben. Die 30-jährige Künstlerin studierte fünf Jahre lang an der Hochschule für Bildende Kunst in Dresden.

Bis Monatsende ist die Ausstellung "Malerei und Zeichnung" im Bürgerzentrum von Bad Liebenzell zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen.