Bad Liebenzell Moderate Erhöhung der Kindergartengebühren geplant

Noch einmal schnitt Hauptamtsleiter Werner Komenda Engpässe bei der Bereitstellung von Kita-Plätzen an (wir berichteten). Durch organisatorische Maßnahmen, Sanierungen und zusätzliche Räume könnten 61 weitere Plätze geschaffen werden.

Trotzdem dürfte die Situation insbesondere in der Kernstadt beim Kindergarten Marienstift weiter angespannt bleiben, weshalb man künftig keine auswärtigen Kinder mehr aufnehmen könne. Derzeit werden noch 37 Sprösslinge aus Nachbargemeinden betreut. Im Gegenzug sind 21 einheimische Kinder in auswärtigen Kindergärten untergebracht.

Noch keine endgültige Regelung wurde in Sachen Benutzungsgebühren getroffen. Wie berichtet hat die Kommunalberatungsfirma Allevo eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Kostenkalkulation für Kindergärten vorgelegt. Obwohl Städte- und Gemeindetag sowie andere Verbände eine Beteiligung der Eltern an den Gebühren in Höhe von 20 Prozent empfehlen, begnügt sich Bad Liebenzell mit einem Anteil von 13 Prozent. Im Gemeinderat herrscht mittlerweile Einvernehmen, dass dieser Satz nun moderat auf 15 Prozent erhöht werden soll. Nach wie vor wird jedoch von den Fraktionen die Intransparenz des vorgelegten Zahlenwerkes für die Gebührenbemessung bemängelt.