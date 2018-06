Bad Liebenzell Mitten in der Natur Sport treiben

Bad Liebenzell. Ermöglicht haben das Projekt die Mitglieder des Arbeitskreises "Fitness-Pfad Bad Liebenzell". Unter der Regie von Agnes Killinger begann er 2016 mit der Arbeit. Die Grundidee lag darin, für Bürger und Gäste eine sportliche Betätigung mitten in der Natur zu ermöglichen. An elf Stationen wurden neue Geräte aufgestellt.

Zwei Einstiege

Der rund drei Kilometer lange Weg hat eine Besonderheit. "Wir haben zwei Einstiege, einen am Ende der Schillerstraße und einen im Monbachtal" sagte Tourismus-Direktorin Kerstin Weiss. Das Organisationsteam, dem neben den "Machern" Rainer Schalck und Ralf Ichters auch Sebastian Kopp angehört, hat es geschafft, die Anlage für die Stadt Bad Liebenzell nahezu "kostenfrei" zu halten. Dank zahlreicher Sponsoren und der Mithilfe vom Forst ist es bis jetzt gelungen, bis auf zwei Stationen alle an den "Mann" sprich Sponsoren zu bringen. Leider habe eine große Krankenkasse ihre Zusage kurzfristig zurückgezogen, bedauerten Ichters und Kopp. Jetzt muss der "Arbeitskreis Fitness-Pfad" in Sachen Sponsorensuche "nachsitzen". Weiss und Kopp zeigten sich zuversichtlich, Unternehmen oder Persönlichkeiten zu finden, die diese Lücke schließen können. Ob Klimmzugstangen, Treppen, Hangelstrecke, Schrägbarren oder Übungsbank, die Strecke weist insgesamt 62 Meter Höhenunterschied auf und ist nicht nur wegen der Stationen, sondern auch wegen der landschaftstypischen Natur ein Erlebnis.