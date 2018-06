Bad Liebenzell Mit Anekdoten und Berichten an die Anfänge erinnert

Nicht ohne Stolz verwies Gesamtkommandant Thomas Bäuerle, selbst elf Jahre lang Jugendleiter, auf durchschnittlich 95-prozentigen Übertritt des Nachwuchses in die aktiven Abteilungen. Darüber hinaus falle die JFW Bad Liebenzell mit einer vergleichsweise geringen Zahl an Jugendleitern auf, stellte Enis Savanovic, stellvertretender Kreisjugendwart, fest.

Einer der Mitbegründer war Werner Rexer, der vom schwierigen Aufbau der JFW mit anfänglich zwölf Teilnehmern erzählte. "Es ist eine Genugtuung, zu sehen, was aus unserer Jugendfeuerwehr geworden ist", zog er sein Fazit, während Rolf Dürr an zahlreiche Gegebenheiten der zurückliegenden Jahre erinnerte. Ernst Vehreschild, mit dem er sich damals die Aufgabe teilte, war eigens aus Kleve angereist. Ob die Herausforderung Leistungsspange, Zeltlager oder zweiwöchentliche Übungen und Beteiligung am Rahmenprogramm einstiger Feuerwehr-Bälle: "Der Start hätte nicht so erfolgreich sein können ohne die Unterstützung aus den Abteilungen und der Helfer", fasste Dürr zusammen. In launiger Runde hat man so manche Erlebnisse wieder aufleben lassen.