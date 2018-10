Bad Liebenzell Mischung aus Musicals, Songs, Balladen und Schlagern

Der Saal war voll besetzt, als die talentierten Frauen heiter und beschwingt loslegten und sich schnell in die Herzen der Besucher sangen. "Wir nehmen euch jetzt erst einmal mit auf die Gute Laune-Seite des Frauendaseins", kündigte Ensemblemitglied und Moderatorin Monika Freundorfer an. Und "On the sunny side of the street" lautete passend dann auch gleich der nächste Titel. Jedoch ist das Leben nicht immer eitel Sonnenschein. "Beim Aufstehen ist man noch bester Laune. Dann will man die schicke Hose anziehen, die im letzten Herbst noch super gepasst hat und bekommt sie kaum noch über die Hüften. Jetzt ist die gute Laune wie weggeblasen", scherzte die Moderatorin. Folgerichtig präsentierten die sangesfreudigen Frauen dann den Song "Hefe", der gleichnishaft das Aufquellen der Figur musikalisch be- schrieb. Beim "Schuh-Song" nahmen die talentierten Sängerinnen die Marotten vieler Frauen, möglichst viele Schuhe zu besitzen, aufs Korn. Dazu hatten sie ein Schuhregal mit einer bunten Auswahl verschiedenster Damenschuhe aufgebaut. Mit den Songs "Schmutzwäschehaufenallergie" und "Das bisschen Haushalt" zeigten die Sängerinnen auf originelle und ironische Weise, wie Männer den Frauen auch heute immer noch großzügig die Hausarbeit überlassen.