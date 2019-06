Bad Liebenzell Lichterfest überzeugt mit Leckereien und Feuerwerk

Eröffnet wurde das Fest im Kurpark am Pfingstsamstag um 15 Uhr – bei Sonnenschein und freiem Eintritt. Bis dahin hatten sich diverse Food Trucks im Liebenzeller Kurpark verteilt und die Auswahl an Speisen war groß: Burger, Pulled Pork, Cevapcici, Hot Dogs im Portugal- und Mexico-Style, Kartoffeln in unterschiedlichen Varianten, Fleischspieße vom Holzkohlegrill sowie Maultaschen und Crêpes in unterschiedlichen Variationen – das kulinarische Angebot ließ keine Wünsche offen.

Die Kinder konnten sich unterdessen in der Hüpfburg und auf dem Kinderkarussell vergnügen.

Abends spielte die Band "Friendly Elf", bestens bekannt vom Lichterfest am Pfingstsonntag im vergangenen Jahr. Auch dieses Mal überzeugte die Band, die mit Leidenschaft auf der Bühne steht und Rock- und Popgeschichte unverwechselbar miteinander verschmelzen lässt. Tourismusdirektorin Kerstin Weiß und Raphael Koch, Veranstaltungsleiter der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH, waren mit den rund 1500 Besuchern zufrieden.