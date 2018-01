Bad Liebenzell Lehrerband und Swing Singers begeistern das Publikum

Der zweite gemeinsame Auftritt mit der Lehrerband Althengstett dürfte nur schwer zu toppen sein, zumal die Zuhörerresonanz im Bad Liebenzeller Spiegelsaal alle, einschließlich den Gastgeber überraschte. Alle 400 Stühle waren besetzt. Aus Kapazitäts- und Sicherheitsgründen gab es nicht für alle Platz, einige mussten wieder umkehren. Für diejenigen, die im Spiegelsaal einen Platz gefunden hatten, präsentierte das Ensemble ein überragendes Konzerterlebnis. Zum einen im Wechsel mit der Lehrerband, zum Großteil jedoch gemeinsam. Band-Sängerin Meric Sener bot mit ihrer herausragenden Stimme eine fantastische Leistung. Ihr Zusammenspiel mit dem großen Chor wurde zu einem musikalischen Erlebnis erster Güteklasse.

Eigenwerbung des Chores

Der Chorleiter der Swing Singers, Jacek Kacprzak, und Gerhard Kolb (beide Keyboard) sowie Schlagzeuger Kurt Habart und Bassist Alexander Geier gaben das Tempo vor. Lukas Hansen an der E-Gitarre und den "Golden Hornets" (O-Ton Hansen) mit Rolf Kanzleiter, Peter Knörr-Jung und Roland Herdter sorgten für eine perfekte Vorstellung. Die Zugabe verfolgten die Besucher stehend mit Applaus. In die allgemeine Begeisterung hinein machte der Chor Eigenwerbung. Es wurde der Hinweis gegeben, dass jeden Donnerstag in der alten Jugendherberge in Calw Interessenten ab 20 Uhr zum Übungsabend willkommen sind. "Wir haben rund zehn Auftritte im Jahr, aber in dieser Dimension eine absolute Ausnahme", sagte ein Chormitglied.