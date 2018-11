Bad Liebenzell Lebenslauf

(wk). Der Akkordeonist und Dirigent Sergej Riasanow wurde 1965 in der russischen Stadt Samara an der Wolga geboren.

Bereits mit sechs Jahren bekam er den ersten Akkordeonunterricht. Von 1973 bis 1980 besuchte er die Jugendmusikschule in Samara, von 1980 bis 1984 die Fachmusikschule (Akkordeon und Dirigieren) in seiner Geburtsstadt. Von 1984 bis 1991 studierte er Akkordeon und Dirigieren an der Musikhochschule in St. Petersburg und erhielt ein Diplom mit Auszeichnung. Von 1990 bis 1992 war er Dirigent des Sinfonieorchesters des Moskauer "House of Arts" und des gemischten Chors "Raduga". Von 1992 bis 1995 studierte er an der Musikhochschule in Trossingen. Inzwischen hatte er zahlreiche Auftritte in vielen Ländern.

Bad Liebenzell. An diesem Abend werden im Spiegelsaal des Kurhauses feine Speisen serviert. Dazu spielt Riasanow die dazu passende Vorstellung. "Essen und Musik ergänzen sich", ist Riasanow überzeugt. "Zuerst gibt es das Menü und dann mache ich mir Gedanken, was ich dazu spiele", sagt der Künstler. Diese Kombination hat es nach den Worten von Ursula Buchleitner im Bad Liebenzeller Kurhaus bislang noch nicht gegeben. Sie ist Leiterin des Kurhauses und der Kurhausgastronomie.