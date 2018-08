Bad Liebenzell Lebendige Farben charakterisieren das Werk

Bad Liebenzell. Winkler, Vorstand der Martin-Lantzsch-Nötzel-Stiftung, steckte in das Buch 15 Jahre Sammel- und eineinhalb Jahre kunsthistorische Arbeit. Das Werk soll sowohl ein Bilder- als auch ein leicht verständliches Lesebuch sein. Es hat aber auch einen wissenschaftlichen Anspruch.

Zunächst Porträts geschaffen

Für Winkler zählt Lantzsch-Nötzel zu den bedeutendsten Vertretern der modernen Kunst im Deutschland der unmittelbaren Nachkriegszeit. Doch dieser Weg war nicht vorgezeichnet. Der 1894 in Dresden geborene Lantzsch-Nötzel war zunächst ein traditioneller Maler. So zeichnete er am Anfang seiner Karriere vor allem Porträts, mit denen er seinen Lebensunterhalt verdiente. Den Zweiten Weltkrieg verbrachte er als Soldat in den Niederlanden. Er überstand diese Zeit unversehrt. Allerdings wurde das Atelier des Künstlers in Düsseldorf durch Bombenangriffe zerstört.