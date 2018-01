Bad Liebenzell Kreisel: Planung wohl noch 2018 fertig

Bad Liebenzell. Bürgermeister Dietmar Fischer versicherte bereits vor einiger Zeit, dass der Bau des Kreisels nicht an Grundstücksverhandlungen scheitern werde. Sollte für die Verwirklichung des Projekts ein Areal in privater Hand benötigt werden, würde der betreffende Grundstückseigentümer verkaufen, so der Rathauschef.

Bürgermeister verweist auf hohe Verkehrsdichte

Das Regierungspräsidium müsse in die Planung einsteigen, fügte der Schultes hinzu. Genau das passiert jetzt. Die Fertigstellung der Planung sei für das Jahr 2018 beabsichtigt, heißt es vonseiten des Regierungspräsidiums. Wenn sie vorliege, könne etwas über die Kosten sowie die Finanzierung des Projekts mitgeteilt werden. Rathauschef Fischer hatte sich seit jeher für den Kreisel stark gemacht. Er sei wegen der Größe der Kreuzung sowie der hohen Verkehrsdichte notwendig. Darüber hinaus gebe es dort eine Stelle, die nur schwer einsehbar sei.