Bad Liebenzell Kontrastvolle Dynamik geboten

Die Sopranistin Ruxandra Voda van der Plas sowie ihr Ehemann, der Tenor Harrie van der Plas, präsentierten erste Kostproben ihrer Stimmen mit großem Erfolg bereits im barocken Programmpunkten, doch ihre Gesangskunst und szenischen Vorzüge blühten auf der ganzen Linie in Arien und Duetten auf, als nach der Pause das Ensemble Sentimental in die Operettenwelt entführte und Silvesterstimmung in den Saal brachte.

Der Stehgeiger und geistreiche Moderator Rupa spornte ständig seine Mitstreiter an, der eigenen virtuosen, mit kontrastvoller Dynamik und raffinierten Schleifern gespickten Spielweise zu folgen. Und so floss der Walzer "Gold und Silber" adrett bis wirbelnd vor sich hin und das galoppierende Tempo der Polkas "Leichtes Blut" und "Tritsch-Tratsch" entfachte ein Begeisterungsfeuer unter dem Publikum.

Instrumentalisten sind sehr flexibel

In der Begleitrolle zeigten sich die Instrumentalisten sehr flexibel. Sie unterstützen wachsam sowohl die Leidenschaft der Tenorstimme, die auch in hohen Lagen des "Dein ist mein ganzes Herz" von Franz Lehár eine Klasse für sich war, als auch die bewusst unberechenbare und wackelige Phrasierung der Sopranistin im "Schwipslied" von Johann Strauss. Für diese weltbekannte, von Lachausbrüchen einer angeheiterten Frau begleitete Arie bekam die Sängerin begeisterten Applaus.

Im Walzertakt schmolzen die Zuhörerherzen zu Klängen des Duetts "Lippen schweigen", dann löste das Sängerpaar erneut eine Beifallwelle mit temperamentvollem Gesang im Csardas-Rhythmus des "Komm mit nach Varasdin" aus. In der Tenorarie "Komm, Zigan" brachten van der Plas und Rupa den Zauber der sentimentalen Melancholie auf eine emotionale Höhe, die sich in einem frenetischen Applaus widerspiegelte.

Nach der Zugabe bedankte sich die Leiterin des Kurhauses und der Kurhausgastronomie, Ursula Buchleitner, bei Künstlern und ihren Gästen für den ereignisvollen Abend. Der stramme, vom rhythmischen Klatschen flankierte "Radetzky-Marsch" von Johann Strauss schloss das Konzert ab.