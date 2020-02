Bad Liebenzell Koda: Polizei ermittelt nach qualvollem Tod

Als Koda mit dem Tod rang, war die Oberlengenhardter Tierärztin Bettina Bass gerade in Urlaub, wie sie bedauerte. Der Hundehalter schilderte ihr später die Geschichte. Sie konnte zwar später nicht mit Sicherheit sagen, woran der Hund starb, weil sie ihn während seines Todeskampfes nicht gesehen habe. Bass habe das Tier aber in einem gesunden Zustand gekannt.

Günther L. habe das Tier impfen und entwurmen lassen, sagte sie. "Es gab keinen Hinweis, dass er eine Krankheit hatte", sagte Bass im Januar gegenüber dem Schwarzwälder Boten: "Er war kerngesund und jung." Die Aussage von Günther L., dass der Hund vergiftet worden sei, halte sie für plausibel. Die Tatsache, dass Koda umgefallen sei und einen schwachen Eindruck gemacht habe, deute auf eine Vergiftung hin, so Bass seinerzeit auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Tierärztin rät allen Hundehaltern zur Wachsamkeit. Die Tiere sollten an der Leine gehalten werden. Passiere doch etwas, gebe es den tierärztlichen Notfalldienst, dessen Nummern auch im Schwarzwälder Boten stünden. In Ettlingen, Ludwigsburg und Stuttgart existierten Tierkliniken, die Tag und Nacht einsatzbereit seien, informierte die Tierärztin. Man dürfe mit einem kranken Vierbeiner dort auch einfach hinfahren, so Bass.