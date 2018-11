Bad Liebenzell Kneipp-Anlage in Liebenzell geplant

"Es geht um eine ganzheitliche Perspektive", erklärt Eisenlauer. "Alle Anwendungen wirken sich auf Körper, Geist und Seele aus. Und um die Überzeugung, dass man den eigenen Gesundheitszustand selber in der Hand hat, nämlich durch eine verträgliche Lebensordnung und Strukturen, die das verloren gegangene Gleichgewicht wieder herstellen, zum Beispiel indem sie Stress reduzieren." Das Ganze klingt sehr nach fernöstlicher Naturheilkunde. Ist es im Grunde auch, bestätigt Eisenlauer. "In der chinesischen Heilkunde geht es auch viel um Ernährung, Bewegung und Kräuter, genauso wie bei Kneipp." Die Praktiken haben das Ziel, vorbeugend gesund zu halten.

Der Nutzen des Konzepts steht für die Verbands-Mitglieder außer Frage. "Die Wirkung vieler Kräuter ist wissenschaftlich erwiesen. Das ist nur eher unbekannt, weil die Pharmaindustrie an Kräutern allein nichts verdient", erklärt Doris Fritz, die Stellvertreterin von Eisenlauer. "Und die sinnvollste Medizin ist immer noch Bewegung. Das lässt sich nicht leugnen."

Es existieren bereits zahlreiche Einrichtungen wie Kindergärten und Seniorenheime, die offiziell nach dem Kneipp-Konzept arbeiten. In den Vereinen selbst werden unter anderem regelmäßig sportliche Veranstaltungen und Kurse über gesundheitliche Themen angeboten. "Man lernt viel Nützliches", sagt Fritz. "Zum Beispiel wie man Insektenstiche oder harmlose Krankheiten behandeln kann, ohne gleich zu Medikamenten zu greifen. Man denke an Wadenwickel bei Kindern mit Fieber. Das Wissen um alt bewährte Hausmittel nimmt in unserer Gesellschaft immer mehr ab."

Die Vereinstätigkeit klingt wahrlich nach einem guten Ausgleich zum Alltag, dennoch kämpfen auch die Kneipp-Vereine mit sinkenden Mitgliederzahlen. "Die Überalterung lässt sich nicht leugnen. Die jüngere Generation haben mit Vereinen scheinbar allgemein nicht mehr viel am Hut", meint Eisenlauer bedauernd.

Dem Verband mangelt es aber nicht an Ideen, wie sich dieses Problem ein wenig in den Griff bekommen lässt. "Wir haben, wie gesagt, viele zertifizierte Einrichtungen, außerdem gibt es seit einem Jahr eine Aktion für Schulen." In diesem Rahmen dürfen sich Schüler Projekte ausdenken, die mit Gesundheit oder dem Bewusstsein für die Umgebung in Verbindung stehen, erklärt der Vorsitzende. Sei es ein Barfuß-Parcours im Wald oder eine Veranstaltung über gesunde Lebensweise.

"Diese Projekte können dann bei uns eingereicht werden und die Sieger bekommen Preise. So kommen die Schüler mit unserem Konzept in Kontakt." Außerdem findet laut Fritz auf der Bundesgartenschau Heilbronn ein Kneipp-Tag statt, der schon in Planung sei.

Mit der Erhaltung der bestehenden Vereine ist es allerdings nicht getan. "Wir wollen unsere Energie auch in die Entstehung neuer Vereine stecken", kündigte Eisenlauer an.

Ganz oben auf der Liste steht eine geplante Neugründung im Gebiet Calw, Bad Liebenzell, Bad Teinach. "Es gibt schon ein paar Interessenten", freut sich Fritz. Am selben Abend wird es noch eine Informationsveranstaltung geben, auf der Mitglieder für den neuen Verein gewonnen werden sollen.

Aber auch, wer den Infoabend nicht besucht hat, ist natürlich willkommen, sagt Weiß.