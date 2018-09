Bad Liebenzell Kita-Gebühren steigen an

Bad Liebenzell. Bei der Bürgerfragestunde gab es die Brandrede eines Unterhaugstetter Bürgers zu einem Thema, das zu einem kommunalen Dauerbrenner werden könnte. Es geht um das Über-schwemmungsproblem durch Starkregen, von dem im Mai etwa 30 Häuser des Stadtteiles betroffen waren (wir berichteten). Dabei sei es zu volkswirtschaftlichen Verlusten in Höhe von 1,5 Millionen Euro gekommen. Schuld daran seien die zu eng bemessenen Dimensionen des in den 1950er- und 1960er-Jahren des vorigen Jahrhunderts entstandenen Kanalsystems. Mit der Erneuerung eines Teilabschnittes von 150 Metern könne man das Risiko abmildern, hieß es in dem Wunsch aus der Bürgerschaft.

Bürgermeister Dietmar Fischer bestätigte, dass eine Lösung des Problems vorbereitet werde. Dabei gehe es aber nicht nur um einen kleinen Teilabschnitt, sondern um eine bedarfsgerechte Optimierung des gesamten Kanalsystems im Stadtteil.

Gespräche mit Eltern