Bad Liebenzell Junger Mann randaliert in Supermarkt

20-Jähriger stand unter Alkoholeinfluss

Als nächstes rannte der Täter in Richtung Nagoldbrücke. Dort wurde er schlussendlich von einer Streife des Polizeireviers Calw vorläufig festgenommen.

Der 20-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Deshalb wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Danach wurde er von der Polizei entlassen. Nun erwarten ihn Anzeigen wegen Körperverletzung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Indes steht im Raum, ob der Mann am selben Tag noch Mal auffällig geworden ist. So ging bei der Polizei am selben Abend über Notruf eine Meldung ein, dass ein Mann Passanten in der Nähe des Bahnhofs belästigen würde. Vor Ort trafen die Polizisten jedoch nur noch das mutmaßliche Opfer - eine Frau - an. Sie berichtete, von einem Mann an der Jacke gepackt worden zu sein.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.