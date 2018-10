Bad Liebenzell Junge Botschafter für guten Zweck

Mehr als die Hälfte der Kreise sind Partner im Netzwerk

Nun werden die neuen Botschafterinnen und Botschafter in den nächsten Wochen in ihren Schulen werben, um möglichst viele Teilnehmer für den Aktionstag am 5. Dezember zu gewinnen.

"Hier lerne ich nicht nur für meine Botschaftertätigkeit, sondern fürs Leben. Und ich lerne viele neue Leute kennen, die sich auch sozial engagieren" begründet die 15-jährige Botschafterin Laura ihre Teilnahme am Seminar.

Mittlerweile sind mehr als die Hälfte aller Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs Partner im Mitmachen Ehrensache-Netzwerk. "Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn sich auch der Landkreis Calw an der Aktion beteiligt und sich im nächsten Jahr Jugendliche aus diesem Kreis zu Botschaftern ausbilden lassen" sagt die landesweite Koordinatorin der Aktion, Cornelia Hoßfeld von der Jugendstiftung Baden-Württemberg.