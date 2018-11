Bad Liebenzell Intensive Jugendarbeit des Schützenvereins zahlt sich aus

Andere Schießanlagen kennengelernt

Die Möttlinger, als Grenzgänger zum Schützenkreis Leonberg für Starts im Nachbarkreis geradezu prädestiniert, nahmen in diesem Jahr mit zwei Jugendmannschaften an der Sommerrunde des Nachbarkreises teil. "Diese schießen an sechs Montagen nach Setzliste immer 20 Schuss im Ligamodus. Darum sind unsere Jungschützen diesen schon gewöhnt", sieht Atz das Engagement bei den "Leos" als sehr förderlich. Zudem lernten sie andere Schießanlagen kennen.

Durch den familiären Charakter der Wettkämpfe würden die Jugendgruppen miteinander wachsen, so Atz.

Der Verein profitiert direkt von der Entwicklung. Die erste Luftgewehrmannschaft ist mit drei Siegen in Folge Tabellenführer in der Kreisliga Calw und hat erst einen Einzelpunkt abgegeben. Ob alle Teilnehmer an der Vereinsmeisterschaft für die weiterführenden Wettkämpfe gemeldet würden, ließ Sportleiter Frank Schneider offen. Die Jugendschützen hingegen würden geschlossen an den Kreismeisterschaften im Januar teilnehmen.