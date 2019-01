Bad Liebenzell In der Kurstadt wird kräftig investiert

Außerdem soll Möttlingen einen größeren Sportplatz mit Beregnungsanlage bekommen. Der alte wurde 1974 gebaut. Da die Hochschule für Wirtschaft und Medien in Calw 2021 schließt, ist die Kur­stadt dann sogar der einzige Hochschulstandort im Landkreis Calw.

Für die seit 2012 um rund 900 auf fast 9600 Einwohner gewachsene Bevölkerung will die Stadt neue Bauplätze schaffen. Das Gewerbegebiet Egarten in Unterhaugstett wird in zwei Stufen um jeweils 4,9 Hektar erweitert.

Um die Entwicklung zu steuern, kaufte die Stadt das Grundstück zwischen dem Mühlenareal und dem städtischen Friedhof sowie das Areal der ehemaligen Liebenzeller Bank am Reuchlinweg. Am Mühlenareal könnte ein Parkhaus mit 100 Plätzen entstehen. Zum Thema Parken kündigte Fischer eine gesonderte Informationsveranstaltung für die Bürger an. Allerdings werde in Zukunft das Parken auch etwas kosten.

Am Reuchlinweg soll ein Hotel mit Zugang zur Paracelsus-Therme entstehen. Dafür sucht die Stadt einen Investor. Apropos private Investitionen: Hinsichtlich des Ochsengrundstücks teilte Fischer mit, dass der Vertrag über den Kauf kurz vor dem Abschluss steht. Christian Neudeck, Investor der activ group, stellte im vergangenen Jahr die Planungen vor. In einer gesonderten Einwohnerversammlung sollen die Vorhaben noch einmal im Detail erläutert werden. So sollen ein Seniorenzentrum mit Eigentums- und Mietwohnungen, ein Pflegeheim und ein Drogeriemarkt entstehen. "Ich hoffe sehr, dass wir 2019 beginnen können, dieses für Bad Liebenzell so wichtige Projekt baulich zu realisieren", sagte der Bürgermeister. Beim Stadtsanierungsprogramm appellierte Fischer an die Hausbesitzer, entsprechende Fördergelder zu nutzen.

Breitbandausbau wird vorangetrieben

Besonders wichtig ist Fischer der Breitbandausbau. In den nächsten 26 Monaten vergräbt die Stadt für rund vier Millionen Euro Glasfaserleitungen von Bad Liebenzell ins Monbachtal sowie in den Stadtteilen Möttlingen, Unterhaug­stett und Monakam. Die Stadt bekommt einen Zuschuss in Höhe von zwei Millionen Euro. Um Glasfaser ins eigene Haus zu bekommen, muss jeder Eigentümer rund 680 Euro investieren. "Billiger wird es nicht mehr", sagte Fischer. In diesem Zusammenhang bedankte er sich bei Landrat Helmut Riegger für dessen Engagement beim Breitbandausbau. Er übte heftige Kritik an der Bundespolitik, der er in dieser Frage die Note sechs gab. Beinberg, Unterlengenhardt, Maisenbach-Zainen und Teile der Kernstadt würden im Hinblick auf den Breitbandausbau ebenfalls untersucht. Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Kommune im Herbst entsprechende Fördergelder erhält.

Im Hinblick auf die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL) bat der Bürgermeister um Verständnis dafür, dass die Stadt für ihre Tochtergesellschaft einiges investieren muss. "Töchter sind teuer, aber wunderschön", sagte er. So sind beim Kurhaus in diesem Jahr der Brandschutz und die Stromversorgung an der Reihe. Die Stadt gibt dafür rund eine Million Euro aus. In der Paracelsus-Therme soll 2019 der Saunabereich erweitert werden.

Der Bürgermeister ging auch auf die Schulden ein. Bad Liebenzell hatte Ende 2018 einschließlich der Eigenbetriebe rund 35,5 Millionen Euro an Verbindlichkeiten. "Alle unsere aufgenommenen Finanzmittel können wir zurückzahlen", versicherte Fischer.

Den Neujahrsempfang umrahmten musikalisch Solange Komenda, Flötistin und Studentin an der Hochschule für Musik in Karlsruhe, und Felix Rollbühler am Flügel. Außerdem trat die Chorgemeinschaft Monakam-Unterhaug­stett mit ihrem Vorsitzenden Uwe Meisenbacher und Dirigent Bastian Levacher auf.