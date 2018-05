Bad Liebenzell In Bad Liebenzell gibt es am 9. Juni eine Premiere

Bad Liebenzell. Geführte Touren mit dem E-Bike sind in Bad Liebenzell keine Besonderheit mehr. Jetzt wird das Angebot jedoch ausgeweitet. Am Samstag, 9. Juni, bietet Wolfgang Streicher, Inhaber der Firma e-classik, aus Weil der Stadt erstmals eine geführte Tour mit E-Mopeds und E-Rollern an.