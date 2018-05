Bad Liebenzell Im Kurhaus braucht es neue Fluchtwege

Bad Liebenzell. Und das ist gar nicht so einfach, wie Thomas Seeger vom Stadtbauamt Bad Liebenzell erläutert. "Wir brauchen neue Fluchtwege", auch müsse die sogenannte Brandlast in den Etagen mit Publikumsverkehr reduziert werden. Brandlast umfasst all das, was bei einem Feuer die Flammen nähren und Fluchtwege versperren könnte.

Brandschutz sei eine Pflicht, um die die Stadt Bad Liebenzell als Eigentümerin des Kurhauses nicht herumkomme. Alle paar Jahre findet bei öffentlichen Gebäuden eine Brandschau statt, bei der eine Bestandsaufnahme vorgenommen werde. Die letzte im Kurhaus Bad Liebenzell datiert aus dem Jahr 2016 statt. Dabei sei vom Kreisbrandmeister für den Kreis Calw ein umfassendes Brandschutzkonzept für das Kurhaus verlangt worden. Was erhebliche Investitionen bei der Umsetzung eines solchen Konzeptes bedeuten musste.

Zwischen 500 000 und einer Million Euro wird nach derzeitigen Schätzungen von Seeger die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes kosten; 70 Prozent davon hoffen er und Bad Liebenzells Bürgermeister Dietmar Fischer noch in diesem Jahr zu realisieren.