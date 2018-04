Zu einem Theaterabend lädt das Paracelsus-Krankenhaus Unterlengenhardt am ­Samstag, 19. Mai, ab 19.30 Uhr ein. Es geht um zwei große Dichter: Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken Eugen Roth und Christian Morgenstern auf den Menschen, der sich scheinbar unbelehrbar immer aufs Neue in den gleichen Fallen des Lebens und der Seele verstrickt. Barbara Ziegler-Denjean ist in Stuttgart als Sprach- und Atemtherapeutin in freier Praxis tätig. Sie ist Gastdozentin, Buchautorin und Sprachkünstlerin. Dietmar R. Ziegler arbeitet im Bereich Sprachgestaltung und Schauspiel in Stuttgart und Zürich als Regisseur, Schauspieler und Therapeut. Um einen Kostenbeitrag wird gebeten Foto: privat