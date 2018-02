Bad Liebenzell Holz machen für Kohlenmeiler 2019

Bad Liebenzell-Maisenbach-Zainen. Der erste Schritt auf diesem Weg wurde am vergangenen Samstag mit dem Holzeinschlag entlang der Straße von Zainen nach Beinberg vollbracht. Dazu waren viele Helfer notwendig. Lust an der Waldarbeit, Engagement für den Stadtteil, das Interesse an einer längst vergangenen Tradition sind die Antriebe für die Verwirklichung des Projekts, bei dem rund eine Tonne Holzkohle gewonnen werden. Was letztendlich zählt, ist das Ergebnis. "Wir brauchen rund 20 Raummeter", erklärte ein Teilnehmer. "Um die zu schaffen, haben wir zwei Tage angesetzt", fügte er hinzu.

Förster Claus Fisel hatte die Buchen ausgezeichnet. Die Straße nach Beinberg wurde gesperrt. Dann ging es am Samstagmorgen los: Fällen, per Winde und Schlepper an die Straße rücken, ausasten, auf Meterstücke sägen, mit dem Holzspalter oder von Hand zerkleinern, aufladen, abtransportieren und am zukünftigen Bestimmungsort Kohlenplatte hinter der Kirche aufstapeln.

Mehr als 20 Helfer hatten sich eingefunden. Einige von ihnen kamen mit schwerem Gerät wie Marco Stephan mit Allradschlepper, Seilwinde und Frontlader, andere wie Franz Fuchs mit Schlepper und angebautem Holzspalter. Ein Blick auf die Ausrüstung genügte, um festzustellen, dass da keine Laien am Werk waren. Sicherheitsstiefel, Schnittschutzhose, Helm, alles war am Mann.