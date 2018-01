Bad Liebenzell Holocaustüberlebender Ben Lesser in Bad Liebenzell

Ben Lesser hat die Schrecken des Holocaust überlebt und widmet sein Leben seit mehreren Jahrzehnten der Erinnerung daran für zukünftige Generationen. Er hält Vorträge an Universitäten und Schulen – und am Samstag, 27. Januar, im Spiegelsaal in Bad Liebenzell. An diesem Tag ist der Internationale Tag des Gedenkens an den Holocaust, denn am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit.

Dort war auch Ben Lesser, der 1928 in Krakau (im heutigen Polen) geboren wurde. Mit elf Jahren wird er mit seiner Familie gezwungen, in ein Ghetto zu ziehen. Schon dort erlebte er schreckliche Gräueltaten der Nationalsozialisten. Zunächst gelang ihm und zwei Geschwistern mithilfe der Eltern die Flucht nach Ungarn. Seine Eltern wurden verraten und umgebracht. Doch auch die Kinder waren nur vorübergehend in Sicherheit: Im Mai 1944 wurde Ben Lesser mit seinen Geschwistern und weiteren Familienmitgliedern nach Auschwitz-Birkenau deportiert.

Sein Cousin Isaac und er wurden von den anderen getrennt, die in den Gaskammern sterben sollen. Als die Sowjets vorrückten, wurde Auschwitz evakuiert. Die Häftlinge traten einen "Todesmarsch" in Richtung Buchenwald an. Nach zwei Wochen kamen Ben und Isaac dort an. Doch nach nur einer Nacht ging es schon weiter. In einem Zug wurden sie einen Monat lang ziellos durch Deutschland gefahren. Schließlich erreichten sie das KZ Dachau, nur drei Tage vor der Befreiung durch amerikanische Truppen. Für Isaac kam diese Rettung zu spät. Er starb wenig später an den Folgen der Unterernährung. Ben Lesser traf im Krankenhaus auf seine Schwester Lola, die außer ihm als einzige der Familie überlebte.