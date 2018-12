Bad Liebenzell Himmelsboten grüßen in den Gängen des Rathauses

Vielsagendes Leitbild

"Verabredung" hat die Malerin ihre Vernissage über-schrieben und gleichzeitig auch ein vielsagendes Leitbild vorangestellt: Drei Lichtgestalten sind dort vor einer azurblau bewegten Wellenpracht dargestellt, erwartungsvoll auf ein Stelldichein mit den Besuchern harrend. So etwa hat es Angelika Schäfer, die Tochter der Künstlerin, in ihrer informativen Einführung erläutert. Und es waren erstaunlich zahlreiche Kunstfreunde, die Bürger-meister Dietmar Fischer im Foyer des Bürgerzentrums begrüßen konnte. Keine Frage, Erne Schäfer hat sich bereits 2009 anlässlich ihrer Engelausstellung viele Freunde gemacht, was wohl auch an der enormen Ausstrahlungskraft ihrer Bilder liegt. Abstrakt gehaltene Engelsgestalten in sanft geschwungenen Konturen dominieren schemenhaft auch die neue Kollektion. Den Hintergrund bilden häufig Pastelltöne in Grün, Gelb oder Rosa, manchmal umwoben von hellen Lichtschleiern. Alles wirkt abweichend vom Gegenständlichen wie eine Einladung in die harmonische Gedankenwelt von Licht, Liebe und Natur. Man merkt den Besuchern ein entspanntes Wohlgefühl an, wenn sie nach ihrem Rundgang von ihren Eindrücken erzählen. Das ist von Erne Schäfer durchaus so gewollt. Über lange Jahre hinweg hat sie sich nämlich philosophisch mit den Themen Licht und Energie auseinander gesetzt. Sie möchte dies durch die Ausstrahlungskraft ihrer Werke an die Menschen weitergeben. "Wo es viel Licht gibt, gibt es auch viel Schatten". Auf die Frage, wo denn auf ihren Bildern die Schatten blieben, mit denen viele Künstler ihren Objekten meisterlich ihre Konturen verleihen, antwortet sie resolut, dass es für sie nur das Licht gäbe. Von anderen ließe sie sich dabei nicht beeinflussen. Ihre Werke entstünden ausschließlich aus ihrem Inneren heraus. Einige Bildüberschriften belegen, dass dabei auch existenzielle Themen tangiert werden. "Ich bin", "Sein" oder "Lebensfreude und frei sein" lassen den steinigen Weg zur Verwirklichung der künstlerischen Authentizität vermuten.

Es gibt im oberen Gang auch sehenswerte gegenständlich gehaltene Malereien zu bewundern. Motive von Fluss und Wasser zum Beispiel. Und da ist eine braun- sandige Oase, in der man das Grüne vergeblich sucht. Selbst eine abseits angedeutete Ziegenherde kann das Grün nicht herbeizaubern. Aber dass sich Erne Schäfer auch auf das Bunte versteht, zeigt ihre auf ein Bild montierte Maler-schürze. Die bunte Fülle von Farbklecksen wirkt wie ein Blick durchs Kaleidoskop. Und darüber thront, wie kann es anders sein, ein Weihnachtsengel.