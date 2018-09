Bad Liebenzell Himmel steht Menschen offen

Missionar Hans-Peter Hertler aus Sambia sagte, dass die Menschen in seinem Einsatzland oft nicht auf die Hölle warten: "Viele leben schon darin." Der Animismus, also der Glaube an die Welt der Geister, präge ihr Leben: "Angst beeinflusst den Alltag. Wenn es um die Ernte geht, um die Kinder oder um Gesundheit." Als Christ ermutige er Menschen, bei Krankheit zu Gott zu beten, anstatt zum Zauberdoktor zu gehen. "Mein Wunsch ist es, so zu leben, dass die Menschen in meinem Umfeld sehen: Jesus lebt in mir", so Hertler.