Bad Liebenzell Halle im Gewerbegebiet Egarten eingeweiht

In seiner Ansprache bedankte sich Harry Großhans beim Herrenberger Architekten Stefan Haentjens und dem bauausführenden Ingenieur Reinhold Walker für den gelungenen Neubau. Die Mitarbeiter dürfen sich über helle Büros und einen gemütlichen Aufenthaltsraum freuen.

Die vorher in Althengstett ansässige Firma sei in den vergangenen Jahren so gewachsen, dass ein Neubau erforderlich geworden sei, berichtete Harry Großhans. Auf der Suche nach einem geeigneten Baugelände fiel die Wahl auf das Unterhaugstetter Gewerbegebiet. "Wir sind in Bad Liebenzell mit offenen Armen und zuvorkommend empfangen worden", erinnerte sich Harry Großhans an die ersten Eindrücke am neuen Firmensitz. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit des vor genau 50 Jahren in Ottenbronn gegründeten Unternehmens steht der Verkauf und die Vermietung von Automaten für Warm- und Kaltgetränke sowie von Kleinimbissen und Snacks.

Wartung mit im Programm