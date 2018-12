Bad Liebenzell Großen Respekt vor Lebensleistung

Bad Liebenzell/ Nordschwarzwald. Auf zusammen 1920 Berufsjahre können die Jubilare zurückblicken. "Und wir leben als Sparkasse von diesen Erfahrungen", unterstrich Stephan Scholl bei der 42. Jubilars- und Penionärsfeier. Den Neu-Rentnern riet der Vorstandschef, "im Kopf und im Körper beweglich bleiben". Auch im Ruhestand sei es wichtig, sich (ehrenamtlich) zu engagieren. "Wir sind zwar ein großes Haus, aber eine beständig so große Anzahl an Dienstjubiläen ist dennoch sehr beachtlich und findet sich in vergleichbaren Unternehmen sicher nicht so schnell wieder. Mich macht das stolz, weil es zeigt, dass Sie gerne bei uns arbeiten", stellte der Sparkassenchef fest. Als Ursachen dafür sieht Scholl "sichere Arbeitsplätze, gute Verdienstmöglichkeiten, hervorragende Aus- und Weiterbildungsangebote, Karrierechancen, überdurchschnittliche Sozialleistungen."

Die Personalratsvorsitzende Edith Anselment betonte: "Ich persönlich habe großen Respekt für Ihre Lebensleistung, sind Sie doch mit Ihrer langjährigen Treue zur Sparkasse die Garanten für Kontinuität und Stabilität und somit ein wesentlicher Teil, der zum Erfolg der Sparkasse beiträgt." Wie ihr Vorredner unterstrich sie die Wichtigkeit funktionierender Teams mit einem Zitat von Arthur Schnitzler: "Man kann sich wohl den Weg wählen, aber nicht die Menschen, denen man begegnet."