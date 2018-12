Bad Liebenzell Größte Friedensbewegung

Günther Wallburg, der mit seinem SPV-Team in den vergangenen Jahren erfolgreich für eine zusätzliche Intensivierung der langjährigen deutsch-französischen Partnerschaft mit Villaines-la-Juhel eingesetzt hat, ging in seinen Ausführungen aber auch auf eine ganze Reihe weiterer grundsätzlicher Aspekte von Städtepartnerschaften ein. Sie seien seit 1950 zwar aus dem ursprünglichen Gedanken der Völkerverständigung entstanden, mittlerweile träten jedoch immer mehr politische, kulturelle und wirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund. Immer mehr ginge es dabei auch um eine Zusammenarbeit in gemeinsamen Projekten, die dem gegenseitigen Verstehen dienten. Städtepartnerschaften seien deshalb zu einer Strategie von morgen geworden. Sie seien seit 70 Jahren die größte Friedensbewegung der Welt, so Wallburg.