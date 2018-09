Bad Liebenzell Greenkeeper leisten ganze Arbeit

"Das Grün ist noch nicht ganz so schnell, wie es davor war", stellte Hirtsiefer fest. Dennoch war es vom Deutschen Golfverband für die deutschen Meisterschaften freigegeben worden. Insgesamt 94 junge Leute, davon 41 weibliche, zwischen 16 und 18 Jahren stellten sich dem Wettbewerb in mehreren Runden an drei Tagen.