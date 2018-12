Bad Liebenzell Geschichte über chaotische Werkstatt

Bad Liebenzell-Möttlingen. Die schwäbische Bearbeitung dazu hat die Veigelesbühne selbst vorgenommen. Neun Aufführungen sind im Zeitraum vom Freitag, 4. Januar, bis Samstag, 26. Januar, geplant.

Zehn Laienspieler

Mit der 24. Theatersaison setzt die seit 1995 als Verein "Veigelesbühne" aktive Laienspielergruppe die große Tradition von Theateraufführungen in der Möttlinger Turn- und Festhalle fort. "In dieser Saison sind wir mit einer sehr großen Gruppe am Start", sagt Gäckle. Es wirken zehn Laienspieler mit. Mit dabei sind die erfahrenen Marco und Mario Gäckle, Heike Vorgrümler, Anke Gruber, Inge Weiße und Thea Rentschler. Aber auch auf die "junge Garde" mit Katja Gerds, Kevin Bohnenberger und dem im vergangenen Jahr hinzugekommenen Fabian Haug dürfen sich die Zuschauer freuen. Neu dabei ist in diesem Jahr Pia Geck. Deren Weg in der Veigelesbühne führte von den Vorarbeiten in Form vom Kulissen malen direkt auf die Bühne. "Wir machen halt alles selbst", so Vorgrümler. Turbulent und unaufgeräumt präsentiert sich das Bühnenbild, denn bei der kleinen Autowerkstatt der "Müllers" spielt sich alles auf engsten Raum ab. Die Wohnung ist Büro, Werkstatt und Materiallager.