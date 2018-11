Bad Liebenzell Gemeinderat erhöht die Gebühren

Bad Liebenzell. Die Abrechnungen ergeben bei der Wasserwirtschaft einen Deckungsfehlbetrag in Höhe von fast 135 000 Euro, der durch Rückstellung früherer Überschüsse ausgeglichen wird. Gleiches gilt für den Bereich Abwasser, Der dort entstandene Fehlbetrag von rund 260 000 Euro konnte ebenfalls aus Rückstellungen abgedeckt werden. Damit mussten keine Fremdmittel aufgenommen werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beim Wasser liegen bei 4,49 Millionen und bei Abwasser bei zehn Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

Fast genau vor einem Jahr hatte der Gemeinderat die Abkehr von dem bisher geltenden Gebührenermittlungsverfahren beschlossen. Dieses war dadurch gekennzeichnet, dass die in einer Fünfjahresperiode ermittelten Ergebnisüberschüsse in den nächsten Jahren durch niedrigere Preise an die Verbraucher zurückgegeben wurden. So kam es 2016 bis 2018 zu sehr günstigen Kubikmeterpreisen von 2,65 Euro für Wasser und 2,01 für Schmutzwasser, was allerdings zu den oben genannten Unterdeckungsbeträgen führte.

Außerdem wurde damals die Erstellung einer neuen Kalkulation beschlossen. Diese legte jetzt die kommunale Beratungsfirma Heyder vor und kommt wie erwartet auf einen höheren Gebührensatz.