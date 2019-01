Bad Liebenzell Gemeinde sendet Sternsinger aus

Bad Liebenzell/Hirsau. Der Pfarrvikar der katholischen Kirchengemeinde St. Lioba in Bad Liebenzell sagte, dass Segen bringen und Segen sein die Grundlage der Sternsingeraktion sei. Die Sternsinger würden jedes Jahr diese Botschaft zum Dreikönigstag in die Wohnungen tragen.

"Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit", steht dabei über der diesjährigen Aktion, mit der Spenden für kranke und behinderte Kinder in dem südamerikanischen Staat und überall in der Welt gesammelt werden. Im Gebiet der Kirchengemeinde St. Lioba sind diesmal 21 Mädchen und Jungen am Samstag und Sonntag unterwegs.

