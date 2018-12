Bad Liebenzell Gegen den Trend

Am Sonntag ist ab 11 Uhr der Tabellendritte TV 1848 Schwabach in der Bad Liebenzeller Sporthalle zu Gast. Da sich die Gäste in dieser Runde bereits zwei Ausrutscher gegen den TSV Gärtringen und den TV Herrnwahltann geleistet haben, müssen sie nun unbedingt gewinnen, um die Chance auf die Aufstiegsspiele aufrecht zu erhalten.

Die Unterhaugstetterinnen können sich an ihrem zweiten Heimspieltag nicht erneut einen Auftritt wie zuletzt in Gärtringen leisten. Da waren zu viele Fehler im Spiel, zudem fehlte es an Druck im Angriff. Die personellen Alternativen sind jedoch rar, deshalb bauen die Trainer weiter auf das Duo Elsa Katz und Lena Gengenbach. Auf der Zuspiel-Position werden Nadine Maisenbacher oder Saskia Lauser stehen. Ob das gegen den starken TV Schwabach ausreicht, ist fraglich.

Umso wichtiger ist deshalb das zweite Spiel gegen den FV 1925 Glauchau. Gegen den bis dato sieglosen Vorletzten muss ein Erfolg her. Für die Mannschaft aus der Nähe von Dresden stellt der Spieltag in Bad Liebenzell Angesichts der Wetterprognosen und mehr als 900 Kilometern Fahrstrecke (hin und zurück) sicherlich eine doppelte Herausforderung dar.